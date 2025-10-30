Bakan Yerlikaya yarım milyarlık vurgunun detaylarını açıkladı: 6 ilde 30 tutuklama

Jandarma ekiplerinin Sinop merkezli 6 ilde yasa dışı bahis sitelerine yönelik düzenlediği operasyonda 30 kişi tutuklanırken, 524,5 milyon liralık devasa bir para trafiği de deşifre edildi.

Bakan Yerlikaya yarım milyarlık vurgunun detaylarını açıkladı: 6 ilde 30 tutuklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında Jandarma tarafından düzenlenen operasyonun sonuçlarını paylaştı. 

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonun Sinop merkezli 6 ilde gerçekleştirildiğini belirtti. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Bahis Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarına yönelik düzenlenen baskınlarda 32 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, bu şahıslardan 30'unun tutuklandığını, 2'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını ifade etti.

5 ARAÇ VE 410 HESABA EL KONULDU

Soruşturmanın "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" boyutuna da değinen Bakan Yerlikaya, bu kapsamda şüphelilere ait olduğu tespit edilen 5 adet araca ve 410 adet banka hesabına el konulduğunu vurguladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonun koordinasyonuna ve şüphelilerin yöntemlerine dair şu bilgileri verdi: "Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Sinop merkezli İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Yasa dışı bahis siteleri üzerinden reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları ve Yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

