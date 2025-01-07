Kanada ABD’nin 51. eyaleti mi oluyor? Trump’tan şok çıkışlar

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, partisinin yeni liderinin belirlenmesinin ardından Liberal Parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edeceğini duyurdu. Bu açıklamanın hemen ardından ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Amerika Birleşik Devletleri’ne katılması gerektiğini öne sürdü.

Trump, "Kanada'da çoğu insan, 51. Eyalet olma fikrini seviyor. Birlikte, ne kadar büyük bir ulus olurduk," dedi. Kanada’nın ABD’ye katılmasının Rusya ve Çin tehditlerine karşı ülkenin tam anlamıyla güvende olmasını sağlayacağını savundu.

Donald Trump’ın, Danimarka’ya ait Grönland’ın ABD kontrolüne geçmesi gerektiği yönünüdaki görüşü ise hala gündemde. Oğlu Donald Trump Jr., yakında Grönland’ı ziyaret edecek. Bu ziyaretle ilgili olarak Trump, "Grönland Amerika’nın bir parçası haline gelirse, Grönland halkı bundan muazzam faydalar elde eder," ifadelerini kullandı.

20 Ocak'ta göreve başlaması beklenen Trump hükümetinde yer alacak olan iş insanı Elon Musk, Grönland’ın geleceğine dair şu yorumu yaptı: "Grönland halkı kendi geleceklerine karar vermeli ve bence Amerika’nın bir parçası olmak istiyorlar!"

Ancak Musk’ın sosyal medya mesajları Avrupalı liderlerin sert eleştirilerine yol açtı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Musk’ı yanlış bilgiler yaymak ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle suçladı.