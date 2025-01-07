Ünlü oyuncu Atakan Yılmaz gözaltında!

Oyuncu Atakan Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ünlü oyuncu Atakan Yılmaz gözaltında!
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Başsavcılık, "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamasıyla sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlere yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Soruşturma çerçevesinde, sosyal medya paylaşımlarında yasa dışı bahis teşvikine yönelik içerikler tespit edilen Atakan Yılmaz, bugün emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK: YASA DIŞI BAHİS 'DİJİTAL UYUŞTURUCU' GİBİ TEHLİKELİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Yasa dışı bahis ve kumar, 'dijital uyuşturucu' olarak nitelendirilebilecek kadar tehlikelidir ve bu konuda mücadele edilmesi zorunludur. İnternet ortamında spor, moda, teknoloji, sağlık gibi farklı kategorilerde yüksek takipçili sosyal medya kullanıcıları arasında tanınan Atakan Yılmaz’ın, sosyal medya platformlarında yayımladığı video ve görsellerde reklam yerleştirme gibi yöntemlerle yasa dışı bahis özendirici faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, toplumda 'yasa dışı bahis' olarak bilinen 7258 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan hakkında soruşturma başlatılmış ve 07 Ocak 2024 tarihinde gözaltına alınmıştır."

ATAKAN YILMAZ KİMDİR?

İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olan Atakan Yılmaz, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Kadir Has Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü’nde tamamladı. 30 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar birçok dizi ve film projesinde yer almış olup sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine hitap etmektedir.

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