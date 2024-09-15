Kanada'da Türk restoran kundaklandı! İşletme kullanılamaz hale geldi

Kanada’nın Quebec bölgesinde bir Türk ailenin işlettiği restoran kundaklandı. İşletme iki hafta içinde düzenlenen iki kundaklama sonucu kullanılamaz hale geldi.

Türk ailenin sahibi olduğu Pizza Mozza restoranı, 31 Ağustos ve 2 Eylül gecesi iki kez kundaklandı.

İşletme sahiplerinden Berat Saymadi, ilk kundaklamanın restoranda büyük bir hasara yol açmadığını ancak ikincisinde işletmenin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Kundaklama saldırısı sonucu polis soruşturma başlatsa da henüz herhangi bir şüpheli ya da fail tespit edilemedi.

Saymadi, sosyal medya paylaşımda failin tespit edilememesinden yakındı. "Saldırıdan bu yana kâbus gibi 10 gün geçti. Hala herhangi bir sonuç alamadık. Bekliyoruz." ifadelerini kullandı.