Kanlı çatışma: Çiftçiler ve hayvancılık yapanlar arasında gerilim tırmanıyor!

Çad’ın Batha bölgesindeki arazi anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kanlı çatışma: Çiftçiler ve hayvancılık yapanlar arasında gerilim tırmanıyor!
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Çad’ın Batha bölgesinde çiftçiler ile hayvancılık yapan topluluklar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışma, can kayıplarına yol açtı. Yerel medyada yer alan bilgilere göre, Batha’nın Agana köyünde meydana gelen olayda 7 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı.

Çatışmanın, bölgede uzun süredir devam eden arazi ve sınırlı kaynak paylaşımı sorunları nedeniyle patlak verdiği bildiriliyor. Yetkililer, bölgeye takviye güvenlik gücü gönderildiğini açıkladı.

MART AYINDAKİ ÇATIŞMADA 42 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Batha bölgesinde, çiftçiler ve hayvancılar arasında arazi paylaşımı konusundaki anlaşmazlıklar sık sık silahlı çatışmalara dönüşüyor. Mart 2024’te aynı bölgede yaşanan benzer bir olayda 42 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yerinden edilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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