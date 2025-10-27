Karadağ'dan Türklere kapılar kapanıyor! Vizesiz seyahat geçici olarak kalkıyor

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan vize serbestliğinin askıya alınacağını resmen duyurdu.

Bu kararın, Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen bir darp olayı ve onu takip eden şiddetli protestolar sonrasında alındığı öne sürüldü.

BAŞBAKAN SPJIC'TEN 'X' ÜZERİNDEN AÇIKLAMA

Başbakan Spajic, Pazar akşamı sosyal medya platformu X'te yaptığı bir açıklamada, atılacak adımı netleştirdi. Spajic, “Yarın acil prosedür ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz seyahatin geçici olarak kaldırılmasına ilişkin bir karar alacağız," dedi. Açıklamasının devamında gelecekte atılacak adımlara da değinen Spajic, "Ekonomik faaliyetlerin ve ikili ilişkilerin korunması amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği ve müttefiklik ruhu içinde, karşılıklı çıkarları gözeten en iyi modeli bulmak üzere yoğun görüşmelere başlayacağız," diye ekledi.