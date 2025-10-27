Fotoğraflar, mumlar, yiyecekler... Meksika'nın 'Ölüler Günü' ritüeli İstanbul'da!

Meksika İstanbul Başkonsolosluğu ile İstanbul Cervantes Enstitüsü'nün yürüttüğü iş birliği kapsamında, 1 Kasım öncesinde Enstitü’nün salonunda geleneksel "Altar de Muertos" (Ölüler Günü sunağı) kurulacağı duyuruldu. Bu yılki sunağın, Meksika ve İberoamerikan edebiyatının unutulmaz yazarlarına adanacağı belirtildi.

GEÇMİŞLE YAŞAYANLAR ARASINDA SEMBOLİK BİR BAĞ

"Altar de Muertos", her yıl 1 ve 2 Kasım tarihlerinde kutlanan Ölüler Günü’nün en karakteristik unsurlarından biri olarak Meksika kültüründe özel bir yere sahip. Bu sunaklar, ölen yakınların ruhlarını anmak ve onları sevgiyle karşılamak amacıyla kuruluyor. Geleneklere göre, sunakların üzerinde fotoğraflar, mumlar, çiçekler (özellikle kadife çiçeği), yiyecekler, içecekler ve kişisel eşyalar yer alıyor. Bu sayede, geçmişle yaşayanlar arasında sembolik bir bağ kurulduğuna inanılıyor.

Kökeni "Kolomb öncesi" döneme kadar uzanan bu ritüel, yerli inançlarla Katolik geleneklerin birleşiminden doğmuş bir yapıya sahip. Bu özel gelenek, aynı zamanda UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde de yer alıyor. Bu yıl İstanbul’da kurulacak Ölüler Günü sunağı, Meksika ve İberoamerikan edebiyatına silinmez izler bırakmış büyük yazar ve şairlere adanacak olmasıyla da ayrı bir anlam taşıyor. Ziyaretçiler, 1 Kasım arifesinde Cervantes Enstitüsü’nde Meksika’nın edebiyat, inanç ve renk dolu bu özgün geleneğini yakından deneyimleme fırsatı bulacak.