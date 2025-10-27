Fotoğraflar, mumlar, yiyecekler... Meksika'nın 'Ölüler Günü' ritüeli İstanbul'da!

Meksika'nın dünyaca ünlü "Altar de Muertos" (Ölüler Günü sunağı) ritüeli, ilk kez İstanbul'a taşınıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fotoğraflar, mumlar, yiyecekler... Meksika'nın 'Ölüler Günü' ritüeli İstanbul'da!
Yayınlanma:

Meksika İstanbul Başkonsolosluğu ile İstanbul Cervantes Enstitüsü'nün yürüttüğü iş birliği kapsamında, 1 Kasım öncesinde Enstitü’nün salonunda geleneksel "Altar de Muertos" (Ölüler Günü sunağı) kurulacağı duyuruldu. Bu yılki sunağın, Meksika ve İberoamerikan edebiyatının unutulmaz yazarlarına adanacağı belirtildi.

GEÇMİŞLE YAŞAYANLAR ARASINDA SEMBOLİK BİR BAĞ

"Altar de Muertos", her yıl 1 ve 2 Kasım tarihlerinde kutlanan Ölüler Günü’nün en karakteristik unsurlarından biri olarak Meksika kültüründe özel bir yere sahip. Bu sunaklar, ölen yakınların ruhlarını anmak ve onları sevgiyle karşılamak amacıyla kuruluyor. Geleneklere göre, sunakların üzerinde fotoğraflar, mumlar, çiçekler (özellikle kadife çiçeği), yiyecekler, içecekler ve kişisel eşyalar yer alıyor. Bu sayede, geçmişle yaşayanlar arasında sembolik bir bağ kurulduğuna inanılıyor.

Kökeni "Kolomb öncesi" döneme kadar uzanan bu ritüel, yerli inançlarla Katolik geleneklerin birleşiminden doğmuş bir yapıya sahip. Bu özel gelenek, aynı zamanda UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde de yer alıyor. Bu yıl İstanbul’da kurulacak Ölüler Günü sunağı, Meksika ve İberoamerikan edebiyatına silinmez izler bırakmış büyük yazar ve şairlere adanacak olmasıyla da ayrı bir anlam taşıyor. Ziyaretçiler, 1 Kasım arifesinde Cervantes Enstitüsü’nde Meksika’nın edebiyat, inanç ve renk dolu bu özgün geleneğini yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

Kısa vadede servet kazandıran mevduatlar! 1 milyon TL’niz varsa bu haberi kaçırmayınKısa vadede servet kazandıran mevduatlar! 1 milyon TL’niz varsa bu haberi kaçırmayınEkonomi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı!İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı!Gündem
UNESCO meksika
Günün Manşetleri
İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler!
İstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
571 hakemin 371'inde bahis hesabı var, 152'si aktif oynuyor!
İşsizlik rakamları açıklandı
Beyanname vermeyen 2 bin 335 mükellef tek tek belirlendi
Arsalarına sahte eser gömdüler, 'uydu görüntüsü' ile kandırdılar!
Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
Vatan Partisi’nden ilk değerlendirme
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
Vatan Partisi İstanbul İl Kurultayı tamamlandı!
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor!
Dolar vurdu, altın düştü! Dolar vurdu, altın düştü!
İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler! İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler!
Havalara aldanmayın! Havalara aldanmayın!
Bu fiyatlar cepleri yakacak! Bu fiyatlar cepleri yakacak!