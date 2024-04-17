Kassam Tugayları İsrail askerlerini bir bölgeden püskürttü

İsrail askerleri dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesine girdi. Beyt Hanun'da çok sayıda evi yıkan, tarım arazilerine zarar veren ve sığınma merkezlerinden insanları alıkoyan İsrail askerleri karşılarında Kassam Tugaylarını buldu, bir gün sonra bölgeden çekilmek zorunda kaldı.

Beyt Hanun'dan çıkabilen Filistinliler, Anadolu Ajansı'na İsrail askerlerinin beldedeki Filistinlileri alıkoyduğunu, kadınlara saldırdığını ve sığınma merkezlerindeki insanlara ateş açtığını anlattı.

OKULU KUŞATMIŞLARDI

İsrail askerleri, dün Beyt Hanun'a girerek yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu kuşatma altına almıştı. Askerlerin, okuldaki tüm erkeklerden tek tek dışarı çıkıp soyunmalarını istediği aktarılmıştı. Beyt Hanun'daki "Mehdiye eş-Şeva" okulunun arkasında bir soruşturma merkezi kuran İsrail askerlerinin, alıkoydukları erkekleri burada sorguya çektiği belirtilmişti.

HALKI BELDEYİ TERK ETMEYE ZORLADILAR

Askerlerin ayrıca kadınları da "silah zoruyla" sığınma merkezlerini terk etmeye ve Beyt Hanun beldesinin dışına çıkmaya zorladığı kaydedilmişti.

KASSAM TUGAYLARI: BİR İSRAİL ASKERİNİ ÖLDÜRDÜK

Gazze’deki direniş ise İsrail askerlerini püskürttü. HAMAS’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde bir İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun karadan saldırı başlattığı Beyt Hanun'da bir İsrail askerini hedef alarak öldürdükleri ifade edildi.