Kassam Tugayları İsrail ile esir takasını durdurdu! Ebu Ubeyde duyurdu
Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada İsrail'in esir takası anlaşmasına uymadığını belirterek, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının durdurulduğunu duyurdu.
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İsrail ile esir takası anlaşması yapan Hamas, İsrail'in anlaşmaya uymadığını açıkladı. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, İsrail'in anlaşmaya uymadığı için 15 Şubat'ta İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının durdurulduğunu belirtti. Ebu Ubeyde'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
"Geçtiğimiz üç hafta boyunca direniş liderliği, düşmanın, yerinden edilmiş kişilerin kuzey Gazze Şeridi'ne geri dönüşünü geciktirmek, onları bombardıman ve silah ateşiyle hedef almak gibi ihlallerini ve anlaşma şartlarına uymamasını izledi."
"Bu nedenle, 15 Şubat cumartesi günü serbest bırakılması planlanan Siyonist mahkumların teslimi, işgalin geçen haftaların zararını taahhüt edene ve telafi edene kadar ve geriye dönük olarak bir sonraki duyuruya kadar ertelenmiştir. İşgal anlaşmaya bağlılığını taahhüt ettiği sürece anlaşma şartlarına bağlılığımızı teyit ediyoruz."