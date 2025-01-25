Kassam Tugayları: "İsrailli esirlere İslam’a uygun olarak iyi muamele göstermeye özen gösterdik"

Kassam Tugayları Askeri Konseyi Üyesi İzzeddin el-Haddad'ın, Al Jazeera televizyonunun "Gizli Olan Daha Büyüktür" programının, "Tufan" başlığıyla yayımlanan bir bölümünde, konuşmasına yer verildi.

Söz konusu bölümde, Filistinli grupların 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı" saldırısı kapsamlı şekilde ele alındı.

Esirleri, İsrail'in gelişmiş teknolojiye sahip askeri yapısını aşarak, önceden hazırlanmış rotalarla Gazze'ye getirdiklerini aktaran Haddad, "Bizim talimatımız esirlere İslam'ın öğretilerine uygun şekilde iyi davranılmasıydı. Düşman esirlerin hayatlarına önem vererek onlara iyi davranmayı önemsedik." ifadelerini kullandı.

Haddad, İsrail'in ise "onları ilk günden itibaren öldürmeye karar verdiğini ve bugüne kadar da öldürmeye devam ettiğini" dile getirdi.

AKSA TUFANI GEREKÇELERİ

Aksa Tufanı saldırılarının gerekçelerinden bahseden Haddad, İsrail'in dönemin Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimatıyla Filistinli esirlere yaptığı ırkçı ve vahşi muamele ve işlediği suçlara değindi.

Gerekçeler arasında "İsrail'in Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, ihlalleri ve tacizlerinin de bulunduğuna" işaret eden Haddad, üçüncü gerekçenin ise İsrail'in 18 yıldan uzun süredir devam eden sistematik Gazze Şeridi ablukası olduğunu ifade etti.

Aksa Tufanı'nın "İsrail'in sistematik planlarına karşı vurucu ve sarsıcı" bir saldırı olduğunu savunan Haddad, Filistinliler ve kutsal değerler için benzeri görülmemiş bir mücadele verdiklerini söyledi.

Haddad ayrıca, İsrail'in 8 Ekim 2023'te biten Yahudi bayramları sonrası Gazze Şeridi'ne yıkıcı bir saldırıya başlayacağına dair bilgilere ulaştıklarını, bu sebeple "Aksa Tufanı"nı başlattıklarını kaydetti.

AKSA TUFANI'NIN PLANLANMASI

Haddad, "Aksa Tufanı" saldırısının planlanmasıyla ilgili kararın stratejik bir aldatma ve düşmanı yanıltma planını benimsemek şeklinde olduğunu anlattı.

Kassam Tugaylarının, Aksa Tufanı'nın alanını belirlediğini ve amacın, İsrail ordusunun Gazze Tümeni'ne saldırmak, mevzilerini ve üslerini, ayrıca güvenlik koruma gruplarını yok etmek ve mümkün olan en fazla sayıda düşman askerini ele geçirmenin olduğunu dile giteren Haddad, bunun yanı sıra Filistinli esirlere de özgürlük getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Son günden önce tüm hazırlıkların tamamlandığını ve 7 Ekim sabah 06.30'da harekete geçildiğini aktaran Haddad, "Saldırımız, mücahidlerimizin eğitim aldığı tatbikatı tam olarak uygulamasıyla başladı. Füzelerimiz, insansız hava aracı ve yelkenli uçak filosu ile deniz birimlerimiz, mühendislik birimlerimiz tarafından yıkılan ayırıcı duvarı geçerek giren binlerce seçkin Kassam piyadesiyle eş zamanlı olarak saldırıya geçti." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Tümeni'nin birkaç saat içinde düştüğünü ve Aksa Tufanı'nın başarıya ulaştığını dile getiren Haddad, saldırı öncesi "İsrail ordusunun savunmaya geçmek için bile" bilgi sahibi olamadığını iddia etti.