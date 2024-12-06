Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine saldırı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 50 İsrail askerini patlayıcılı mayınla hedef aldıklarını duyurdu. Saldırının, Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'ndeki İsrail kuvvetlerine yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine saldırı
Yayınlanma:

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Hamas'ın da İsrail güçlerine karşı direnişi sürüyor. Son olarak Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail askerlerine yönelik yeni bir saldırı düzenledi.

Kassam Tugayları, Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde, 50 İsrail askerini hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tel el-Heva Mahallesi'ndeki el-Felah Camii yakınında 50 askerden oluşan siyonist piyade kuvvetini, yüksek patlayıcılı mayınla hedef aldık." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada başka detaya yer verilmedi. İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 580 Filistinli öldü, 105 bin 739 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce cesedin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İstanbul'da Çengel-8 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktıİstanbul'da Çengel-8 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil hamas gazze
Günün Manşetleri
Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i mağlup etti
İstanbul'da Çengel-8 operasyonları
Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi'nde Suriye vurgusu
Hizbullah Genel Sekreteri'nden Suriye'ye destek açıklaması
Çin ve ABD arasında Tayvan gerilimi!
Memurlar zamda adalet istiyor
Fransa'da siyasi kriz! Başbakan istifa etti
Suriye, Terörle Mücadele ve F-35 tartışmaları
KKTC Dışişleri Bakanı Ulusal Kanal'da anlattı
Rusya'dan "Soğuk Savaş yeniden canlandırıldı" açıklaması
Çok Okunanlar
Akdeniz açıklarında deprem oldu Akdeniz açıklarında deprem oldu
Öğrenciler ve veliler dikkat! O uygulama kaldırıldı Öğrenciler ve veliler dikkat! O uygulama kaldırıldı
Emekli aylığında artış mı olacak? işte detaylar... Emekli aylığında artış mı olacak? işte detaylar...
Yasak ilişki yaşadığı kadının kocasından kaçarken balkondan düşüp öldü! Yasak ilişki yaşadığı kadının kocasından kaçarken balkondan düşüp öldü!
Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı! Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı!