Katar’dan İsrail’e sert kınama: "Doha’daki saldırı uluslararası hukukun ihlali"

İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes önerisini görüşen Hamas liderlerini hedef aldı. Katar’da Hamas siyasi bürosunun birkaç üyesinin bulunduğu binaya yönelik saldırı bölgedeki gerginliği artırdı.

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, yaptığı açıklamada saldırıyı “en şiddetli şekilde kınadıklarını” belirtti.

El-Ensari, şu ifadeleri kullandı:

“Bu suç niteliğindeki saldırı, tüm uluslararası hukuk ve normların açık bir ihlali, Katarlıların ve Katar'da yaşayanların güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.”

“KATAR BU TÜR EYLEMLERİ HOŞ GÖRMEYECEK”

Sözcü El-Ensari, İsrail’in bu tür saldırılarla bölgesel güvenliği tehlikeye attığını ifade ederek şunları söyledi:

“Bu saldırıyı şiddetle kınayan Katar, İsrail'in bu pervasız davranışını ve bölgesel güvenliği sürekli olarak tehlikeye atmasını, ayrıca güvenliğini ve egemenliğini hedef alan her türlü eylemi hoş görmeyeceğini teyit eder.”

Katar Dışişleri Sözcüsü ayrıca, saldırıyla ilgili soruşturmanın en üst düzeyde sürdüğünü ve ayrıntıların elde edilir edilmez kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.