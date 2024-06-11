Kazakistan hükümeti Süleymancıların yurtlarını kapattı

Kazakistan hükümeti Süleymancıların 92 yurdunu kapattı. Kazakistan’da Zhibek Zholy (Jİ BEK ZOLY) Yardım Kuruluşları Birliği adı altında faaliyet yürüten Süleymancılar cemaatinin, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle faaliyetleri durduruldu.

Kazakistan hükümeti Süleymancıların yurtlarını kapattı
Editör: Haber Merkezi
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Kazakistan’da ‘aşırılıkçı dini misyonerlik faaliyeti ve yasa dışı din eğitimi’ verdiği gerekçesiyle Süleymancıların 26 kuruluşu ve 92 yurdu kapatıldı.

Süleymancılar'a bağlı bütün kurumlarının kapatılması için Kazakistan Hükûmeti’nin talimat verdi. Cemaat avukatları karara itiraz etti ancak mahkemece itirazı reddetti. Böylece karar tescillendi.

Savcılığın yaptığı soruşturmanın ardından; yurtlarda dernek yöneticilerinin, öğrencileri ibadet etmeye zorladığı ifade edilirken yurtlarda aşırılıkçı dini literatür ve eğitim materyalleri bulunduğuna da işaret edildi.

Devlet yetkilileri, Süleymancıların sözde hayır kurumlarının Kazak yasalarını ihlal ettiğini, yurtlarda medrese faaliyeti yürüterek yasa dışı din eğitimi verdiğini belirtti.

Kazak internet sistesi Delovaya Nedely'nın haberine göre 20 yılda yaklaşık 100 yurt açan cemaatin bölgede DEAŞ’la bağlantısının olduğu ileri sürüldü.

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Süleymancı yurtlarında eğitim gören gençlerin, “temel eğitimi” tamamladıktan sonra ileri eğitim için Türkiye’ye gönderildiği belirtildi. Bazı Kazak gençlerin, cihad vaadiyle selefi yapılar tarafından Türkiye üzerinden Suriye’ye gönderildiğine dikkat çekildi.

Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı Süleymancılar Cemaatinin Türkiye'de bulunan yurtlarında zorla dini eğitimler verilirken bazı gençler de intihar etmişti.

# kazakistan # süleymancılar
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