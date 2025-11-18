Kazakistan’da 2 katlı evde çıkan yangında 9’u çocuk 12 kişi yaşamını yitirdi

Kazakistan’ın Türkistan bölgesine bağlı Jetisay ilçesi Algabas köyünde 2 katlı bir evde yangın çıktı. Türkistan Bölgesi Acil Durumlar Departmanı, sabah saatlerinde gelen ihbar sonrası ekiplerin olay yerine ulaştığını, evin tamamen alevlere teslim olduğunu açıkladı.

Açıklamada, yangının söndürülmesi sırasında içeriden bilinçsiz halde çıkarılan üç kişinin sağlık ekiplerine teslim edildiği, içerde ise 9’u çocuk 12 kişinin hayatını kaybetmiş halde bulunduğu bildirildi. Komşular, yangından önce evde bir etkinlik yapıldığını ifade etti. Yangının 360 metrekarelik alanda tamamen söndürüldüğü, bölgedeki acil servislerin çalışmalarını sürdürdüğü ve soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kazakistan Başbakanlığı, yangında yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Sözcü Ruslan Celdibay’ın açıklamasına göre Tokayev, ölenlerin yakınlarına yardım sağlanması ve olayın nedeninin araştırılması için hükümete talimat verdi.