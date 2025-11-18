Kesin ölüm nedeni ne? Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp'tan ilk rapor geldi

İstanbul’da aynı otelde konaklayan Böcek ailesinin yaşamını yitirdiği olayda Adli Tıp Kurumu, ilk bulguların oteldeki ortamdan kaynaklanan kimyasal zehirlenmeye işaret ettiğini bildirdi.

İstanbul’da kaldıkları otelde fenalaşarak hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu ön raporu ortaya çıktı. Raporda, konaklanan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesinin öncelikli bulgu olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Adli Tıp, otelin ilaçlamasında kullanılan kimyasal madde örneklerinin detaylı incelemeden geçirileceğini belirtti. Ayrıca aileye tahsis edilen 201 numaralı odada havalandırma bulunmadığı bilgisi raporda yer aldı.

Çocuklar Kadir Muhammet ve Masal Böcek'in otopsilerinde mide duvarında yer yer kanama ve midede kızarıklık dışında belirgin bir bulguya rastlanmadı. Anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek’in otopsisinde ise midede kızarıklık ve kanama ile ince bağırsakta kanlı içeriğin tespit edildiği aktarıldı.

Ön raporda, zehirlenme ihtimalinin oteldeki ortamla bağlantılı olduğu vurgulanırken, gıda zehirlenmesinin düşük olasılık taşıdığı ifade edildi. Ailenin kesin ölüm nedeni, laboratuvar incelemelerinin tamamlanmasıyla netleşecek.

