İnternet neden çöktü? Cloudflare nedir, erişim sorunu neden yaşandı?

Cloudflare ağlarında yaşanan olağan dışı trafik artışı, X, ChatGPT, Shopify ve daha birçok büyük platformun dünya genelinde erişilemez hale gelmesine yol açtı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Küresel internet altyapısının en kritik şirketlerinden Cloudflare, bugün dünya genelinde geniş çaplı bir hizmet kesintisi yaşadı. Sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kullanıcı, giriş yapmaya çalıştıkları dijital platformlarda hata mesajlarıyla karşılaştı. Sorunun kaynağının, internet trafiğinin büyük bölümünü yöneten Cloudflare sistemlerindeki teknik bir arıza olduğu kısa sürede anlaşıldı.

Kesintileri izleyen Downdetector verilerine göre, sosyal medya platformu X, e-ticaret devi Shopify, OpenAI’nin ChatGPT’si ve Anthropic’in Claude’u da dahil olmak üzere teknoloji dünyasının birçok büyük oyuncusu erişim sorunundan etkilendi.

OpenAI, resmi durum sayfasında yaptığı açıklamada, yaşanan teknik aksaklığın üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarından kaynaklandığını doğruladı ve hem ChatGPT hem de kısa video uygulaması Sora’nın etkilendiğini belirtti.

“ALIŞILMADIK BİR TRAFİK ARTIŞI”

Krizin ardından gözler Cloudflare cephesine çevrildi. Şirketten yapılan ilk açıklamada, sistemlerde “alışılmadık bir trafik artışı” tespit edildiği ve bu yoğunluğun bazı veri paketlerinde hatalara neden olduğu aktarıldı. Trafik artışının nedeni ise henüz bilinmiyor. Şirket, tüm trafiğin yeniden hatasız şekilde çalışması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini bildirdi.

Dünya genelindeki web trafiğinin yaklaşık yüzde 20’sini yöneten Cloudflare, sitelerin hızlı ve güvenli çalışmasını sağlıyor. Özellikle DDoS saldırılarına karşı kalkan görevi gören sistem, bugün yaşanan kesintinin ardından şirket hisselerinde yüzde 3’ü aşan bir değer kaybına neden oldu.

Kesinti, Cloudflare altyapısını kullanan birçok büyük sitenin geçici olarak hizmet verememesine yol açarken, internet ekosisteminin ne kadar merkezi ve kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

erişim sorunu internet
