Kazakistan’ın ŞİÖ üyesi ülkelerle ticaret hacmi rekor seviyede

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, ülkesinin geçen yıl Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerle ticaret hacminin yüzde 6 artarak 66,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
Kazakistan’ın ŞİÖ üyesi ülkelerle ticaret hacmi rekor seviyede
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Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Bektenov, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen ŞİÖ Hükümet Başkanları Konseyi 23. Toplantısına katıldı.

Bektenov, burada yaptığı konuşmada en son temmuzda Astana’da gerçekleştirilen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi’nde yeni dünya düzeninde örgüt üyesi ülkeler arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik önlemlerin alındığını hatırlattı.

Geçen yıl Kazakistan’ın ŞİÖ üyesi ülkelerle ticaret hacminin yüzde 6 artarak 66,7 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bektenov, bu bağlamda istikrarlı bir ticaretin sağlanması için yavaşlayan küresel ekonomi şartlarında ŞİÖ’nün yeni kalkınma alanlarını oluşturması gerektiğini vurguladı.

Bektenov, özellikle dijitalleşme ve e-ticareti geliştirme, mevcut tren ve oto yolların modernizasyonu, enerji ve yatırım sektörlerinde karşılıklı yarar sağlayan ortaklıklar oluşturma, iklim değişikliği, eğitim ve sağlık alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi gibi konuların da altını çizdi.

Kazakistan Başbakanı Bektenov, İslamabad'ta temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir araya geldi.

Görüşmede, taraflar, Kazakistan ile Pakistan arasında ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirecek alanları belirledi ve "Kazakistan-Türkmenistan-Afganistan-Pakistan" yeni otoyolunun geliştirilmesi konusunu ele aldı.

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