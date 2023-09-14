Kim davet etti Putin kabul etti! Putin KDHC'ye gidecek

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, Rusya'yı ziyaret etti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in karşıladığı Kim Jong-un, Rus liderle birlikte Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından iki lider heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşme sonrası Kim Jong-un'un onuruna düzenlenen yemeğe katılan iki lider işbirliği mesajları verdi.

KDHC merkezli haber ajansı, bu görüşmede Kim Jong-un'un, Putin'i KDHC'ye davet ettiğini belirtti. Ajansın verdiği bilgiye göre, Putin bu daveti kabul etti ve uygun bir zamanda KDHC'yi ziyaret edeceğini belirtti. Ajansa göre KDHC lideri ayrıca Rusya ziyaretinin "iki ülke arasındaki işbirliği ilişkilerini yeni bir düzeye çıkaran önemli bir an olarak hizmet edeceğini" söyledi.