Kırgızistan ve Çin'den yeni işbirliği! Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile e-ticaret anlaşması imzalandı

Kırgızistan ve Çin arasında yeni işbirliği. Kırgızistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Urumçi kentinde temaslarda bulundu.

Caparov'un, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Komitesi Sekreteri Ma Xingrui ile yaptığı görüşmede enerji, ulaştırma, lojistik, posta hizmetleri, tarım, turizm, kültür ve eğitim alanlarında ikili ve çok taraflı işbirliği konuları ele alındı.

Kırgızistan ve Çin arasında, özellikle Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile enerji alanında yakın işbirliği kurulması konusuna öncelik tanıdıklarını vurgulayan Caparov, Kırgız tarafının, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile birlikte Kırgızistan'da Sarı-Caz Nehri üzerinde bir hidroelektrik santralini ortak inşa etme projesine ilgi gösterdiğini söyledi.

Caparov, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile e-ticaret ve posta hizmetlerinin geliştirilmesi, ticaret için hızlandırılmış bir "yeşil koridor"un sağlanması, yerel ürünleri Çin pazarına sokulabilmesi konularında işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

Çin tarafına "Büyük İpek Yolu" markası altında ortak bir turizm ürünü oluşturmayı teklif eden Caparov, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kırgız öğrencilere burslu 25 kontenjanı açma kararından dolayı şükranlarını iletti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Komitesi Sekreteri Xingrui de Kırgızistan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'nin dostu ve komşusu olduğunu belirtti.

Bölgelerinin coğrafi olarak Kırgızistan'a yakın olduğunu ve enerji, yeşil ekonomi, posta hizmeti ve e-ticaret alanlarında işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını ifade eden Xingrui, ihracatın yanı sıra ekonomik ve insani bağları güçlendirmeyi amaçlayan projeleri desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Xingrui, karşılıklı uçak seferlerin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Görüşmenin ardından e-ticaret anlaşması, Kırgız öğrencilere burslu 25 kontenjan tahsis edilmesi anlaşması yanı sıra enerji ve ulaşım alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Caparov, Urumçi'de, Asya ile Avrupa arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan "Çin-Avrasya: Mal ve Ticaret 2023 EXPO"nun açılış törenine de katıldı.