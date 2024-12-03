Kongo’da gizemli hastalık alarmı!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin güneybatısında grip benzeri belirtilerle ortaya çıkan gizemli bir hastalık nedeniyle can kayıpları yaşanıyor. Yetkililer ve sağlık ekipleri, hastalığın kaynağını tespit etmek için harekete geçti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kongo’da gizemli hastalık alarmı!
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin güneybatısında gizemli bir hastalık, halk arasında büyük korku yarattı. Yerel yetkililer, Kasım ayı boyunca grip benzeri belirtilerle ortaya çıkan ve özellikle kadınlar ile çocukları etkileyen bu hastalık nedeniyle 143 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bölgedeki sağlık yetkililerine göre, hastalığın bulaştığı kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı ve diğer grip benzeri semptomların görülüyor. Uzmanlar, hastalığın yayılma hızına dikkat çekerken, bulaşıcı özelliklerinin netleştirilmesi için bölgeden örnek toplandığını belirtti.

Durumun ciddiyetine dikkat çeken sivil toplum lideri Cephorien Manzanza, bölgedeki sağlık krizinin büyüdüğünü ve acilen müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

Yerel bir epidemolog, hastalığın etkilerinin kadınlar ve çocuklar üzerinde daha yoğun olduğunu kaydetti. Yetkililer, ölümlerin çoğunlukla bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde gerçekleştiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), geçtiğimiz hafta hastalıkla ilgili bilgilendirildiği ve süreci takip ettiği bildirildi. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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