Kongo’da kiliseye silahlı baskın: En az 21 ölü!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda yer alan Ituri eyaletinde, terör örgütü olarak tanınan Müttefik Demokratik Güçler (ADF) tarafından bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Yerel saatle 01.00 sıralarında gerçekleştirilen baskında en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kongo’da kiliseye silahlı baskın: En az 21 ölü!
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Ituri eyaletinin Komanda bölgesinde bulunan bir kiliseyi hedef alan saldırı, gece yarısı düzenlendi. Yerel kaynaklara göre, Müttefik Demokratik Güçler’e bağlı isyancılar tarafından gerçekleştirilen saldırıda siviller hedef alındı.

Yetkililer, saldırının kilisenin hem içinde hem de dışında bulunan insanlara yönelik gerçekleştirildiğini ve ölenlerin çoğunun silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırı sırasında kilisenin çevresinde panik yaşandığı, çok sayıda kişinin kaçmaya çalıştığı bildirildi.

EVLER VE DÜKKANLAR ATEŞE VERİLDİ

Saldırı yalnızca kiliseyle sınırlı kalmadı. Aynı anda bölgede bulunan çok sayıda ev ve dükkanın da ateşe verildiği açıklandı. Olay yerinde büyük hasar meydana gelirken, yangın sonrası incelemeler devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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