Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden NATO'ya sert tepki: NATO, ABD'nin savaş aracından başka bir şey değildir

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Rusya ile ilişkilerini kınayan NATO'ya tepki gösterdi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından ismi verilmeyen bir yetkili, "bu örgütün, ülke çıkarlarını ihlal etmeye devam etmesi durumunda sonuçlardan mesul" olacağını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden NATO'ya sert tepki: NATO, ABD'nin savaş aracından başka bir şey değildir
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Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırılan habere göre Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından ismi verilmeyen bir yetkili, Rusya ile ilişkilerini kınayan NATO'ya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, NATO'nun, Rusya ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin askeri ilişkilerini kınamasına ilişkin, "NATO, ABD'nin savaş aracından başka bir şey değildir." ifadesi kullanıldı.

NATO açıklamasını kınayan yetkili, "NATO, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin çıkarlarını ihlal etmeye devam ederse bunun yol açacağı trajik sonuçlardan tamamen sorumlu tutulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA VE KORE DEMOKRATİH HALK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Rus lider Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiklerini belirterek, "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak nitelemiş, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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