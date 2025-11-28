Korkunç cinayet! 22 yaşındaki ünlü influencer aracında infaz edildi

Olay, geçen Cumartesi günü yerel saatle yaklaşık 01.25 sularında meydana geldi. Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, görgü tanıkları o anlara şahit oldu.

Tanık ifadelerine göre, iki erkek şahıs, De la Rosa'nın bulunduğu otomobile yaklaştı ve genç kadına silahlı saldırıyı gerçekleştirdi. Aldığı kurşun yaraları nedeniyle ağır yaralanan María de la Rosa, derhal hastaneye sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYA VE MÜZİK DÜNYASINDA YÜKSELİYORDU

Henüz kariyerinin başında olan María de la Rosa, Latin kökenli bir influencer ve şarkıcı olarak tanınıyordu. Genç kadın, Ağustos ayında "No me llames" (Beni Arama) isimli ilk single'ını yayımlamıştı.

Instagram'da 40 binden fazla takipçiye sahip olan De la Rosa, hesabında genellikle bir kayıt stüdyosunda elektrik gitarla poz verdiği gönderileriyle dikkat çekiyordu. Müzik ve sosyal medya kariyerinde hızla yükseliyordu.

Genç influencer'ın trajik ölümü, müzik camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Ünlü müzik yapımcısı Jimmy Humilde ve Los Gemelos de Sinaloa grubunun vokalisti Juan Moisés gibi tanınmış isimler, sosyal medya hesapları üzerinden taziye mesajları yayımlayarak genç kadına olan saygılarını ve üzüntülerini ifade etti.