HBO MAX duyurdu: Türkiye'yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oluyor!

Palu ailesi, 2018-2019 yıllarında televizyon ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmalarıyla tüm Türkiye'nin tartıştığı bir konu haline gelmişti.

Başlangıçta kayıp bir aile ferdinin bulunması amacıyla programa çıkan ailenin yaşadığı olaylar, ilerleyen süreçte beklenmedik ve dehşet verici boyutlara ulaşmıştı. Türkiye'de geniş yankı uyandıran bu karmaşık hikaye, şimdi uluslararası yayın devi HBO Max Türkiye tarafından ele alınacak.

HBO MAX TÜRKİYE RESMİ AÇIKLAMAYI YAPTI

Türkiye'nin en sarsıcı kriminal vakaları arasında anılan Palu ailesinin öyküsü, HBO Max'in yayınlayacağı bir belgesele konu oluyor.

HBO Max, resmi X hesabı üzerinden bir duyuru ile belgeselin yakında platformda yer alacağını doğruladı: “Karanlık sırlar, gerçek ifadeler. Bir Palu Ailesi Belgeseli. Türkiye’nin en sarsıcı dosyalarından biri, araştırmacı gazetecilik anlayışıyla yeniden açılıyor.”

Henüz belgeselin izleyiciyle buluşacağı tam tarih verilmedi.