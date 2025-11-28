CHP 39. Olağan Kurultayı'nda parti programı onaylandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı'nın ilk günü, siyasi geleceği şekillendirecek önemli kararlara sahne oldu.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve genel başkan yardımcıları tarafından delegelere sunulan parti programı, yapılan tanıtım sunumları ve delegelerin söz almasının ardından oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda yeni parti programı delegeler tarafından kabul edilerek resmen onaylandı.

TÜZÜK VE YÖNETMELİKTE TOPLAM 15 MADDELİK DEĞİŞİKLİK

Kurultayın ilk gün oturumunda yalnızca parti programı değil, aynı zamanda parti tüzüğü ve kurultay yönetmeliği üzerinde yapılan değişiklikler de ele alındı. Yapılan oylamalarla hem tüzük hem de kurultay yönetmeliğindeki değişiklikler onaylandı. Toplamda 10 tüzük ve 5 yönetmelik maddesi olmak üzere, 15 maddede değişikliğe gidildi.

Kabul edilen tüzük değişikliklerinin en dikkat çekici yönleri, parti içi yönetim yapısına getirilen yeni düzenlemeler oldu:

Parti Meclisi (PM) üye sayısı 60’tan 80’e çıkarıldı.

Bilim Kültür Sanat Platformu üye sayısı 8’den 10’a yükseltildi.

Parti içinde genç katılımını artırmak amacıyla, 18-30 yaş aralığı için yüzde 10 gençlik kolları kotası uygulaması başlatıldı.

31-40 yaş aralığı için ise yüzde 15 çalışma çağı kotası uygulanması kararı alındı.

BELEDİYE YÖNETİCİLERİNE KONGRE YASAĞI

Tüzükteki yenilikler, partinin Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecindeki yapısını da düzenledi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin tüzükte tanımlanması sağlandı. En önemli düzenlemelerden biri, partili belediyelerde, bağlı kuruluşlarında ve iştiraklerinde çalışanlar ile bu yerlerin yönetim kurulu üyeleri ve danışmanlarının kongre süreçlerinde aday olamaması yönünde yapıldı.

Kurultayda, genel başkanlık için adaylık başvuruları resmen alınmaya başlandı ve bu başvurular yarın (29 Kasım Cumartesi) saat 10.30'a kadar devam edecek.

Kurultay, takvime göre 29 Kasım Cumartesi günü Genel Başkanlık seçimi ile sürecek. Ardından 30 Kasım Pazar günü ise Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Parti Meclisi (PM) seçimleri ile sona erecek.