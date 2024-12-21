Korkunç kaza ülkeyi şok etti: Otobüs kamyonla çarpıştı

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde bir yolcu otobüsünün kiremit yüklü kamyonla çarpması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Korkunç kaza ülkeyi şok etti: Otobüs kamyonla çarpıştı
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Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde büyük bir trajedi yaşandı. Teofilo Otoni kasabasına yakın ana otoyolda, 45 kişilik bir yolcu otobüsü, kiremit yüklü bir kamyonla çarpıştı. Çarpışma sonucu otobüs alev aldı ve yangının etkisiyle 22 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan yolcuları kurtarmak için saatler süren bir mücadele verdi. Yangın söndürüldüğünde, 22 kişinin cesedi kömürleşmiş halde çıkarıldı.

Kazanın ardından yapılan incelemelerde, 13 yolcunun sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Ayrıca, kamyonun altında kalan başka bir araçtaki 3 kişi de kazadan sağ kurtuldu. Yetkililer, kazanın nasıl meydana geldiğini araştırırken, otobüsün şoförünün tekerleğin patlaması nedeniyle kontrolü kaybettiğini bildirdi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından, itfaiye ekipleri ve kurtarma görevlileri olay yerinde çalışmalarına devam etti. Yetkililer, kurtarma işlemlerinin tamamlanabilmesi için vince ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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