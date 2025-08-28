Londra'da her 15 dakikada bir telefon çalınıyor

2024 verilerine göre, cadde üzerinde her 15 dakikada bir telefon çalınıyor. Artan hırsızlık vakaları, yetkilileri harekete geçirdi.

Londra Polisi ve yerel yönetim, “Mind the Grab” isimli farkındalık kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında, Oxford Street boyunca dikkat çeken uyarı tabelaları ve yol işaretleri yerleştirildi. Uyarılar, caddede sıkça duyulan ve metro istasyonlarında kullanılan “Mind the Gap” sloganına benzer bir şekilde, vatandaşları telefon hırsızlığına karşı uyarmayı amaçlıyor.

Yetkililer, özellikle yoğun alışveriş saatlerinde caddeyi kullananları telefonlarını çantalarında ve göz önünde tutmamaları konusunda uyarıyor.