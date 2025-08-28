Londra'da her 15 dakikada bir telefon çalınıyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Oxford Street’te cep telefonu hırsızlıklarına karşı dikkat çekici önlemler alındı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Londra'da her 15 dakikada bir telefon çalınıyor
Yayınlanma:

 2024 verilerine göre, cadde üzerinde her 15 dakikada bir telefon çalınıyor. Artan hırsızlık vakaları, yetkilileri harekete geçirdi.

Londra Polisi ve yerel yönetim, “Mind the Grab” isimli farkındalık kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında, Oxford Street boyunca dikkat çeken uyarı tabelaları ve yol işaretleri yerleştirildi. Uyarılar, caddede sıkça duyulan ve metro istasyonlarında kullanılan “Mind the Gap” sloganına benzer bir şekilde, vatandaşları telefon hırsızlığına karşı uyarmayı amaçlıyor.

Yetkililer, özellikle yoğun alışveriş saatlerinde caddeyi kullananları telefonlarını çantalarında ve göz önünde tutmamaları konusunda uyarıyor.

Kiralar düşecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan kritik çözüm planı!Kiralar düşecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan kritik çözüm planı!Gündem
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı: Nedeni belli olduCHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı: Nedeni belli olduSiyaset

Kaynak: Anadolu Ajansı

Londra telefon
Günün Manşetleri
Türkiye’den İsrail’e sert tepki
Ukrayna’da Çernobil topraklarında yasadışı tarım
İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alınmıştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan kritik çözüm planı
İBB soruşturmasının kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş
Yedikule Göğüs Hastanesi’nde rüşvet ve usulsüzlük
FETÖ bağlantılı şirketlere operasyon!
Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı!
İsrail Şam’a hava saldırısı düzenledi!
Meclis olağanüstü toplanıyor! İşte gündemler
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı! Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı!
📈 Gram altın sınırı aştı! İşte 28 Ağustos 2025 Güncel Altın Fiyatları 📈 Gram altın sınırı aştı! İşte 28 Ağustos 2025 Güncel Altın Fiyatları
Benzine zam gelmişti! İşte 28 Ağustos il il güncel tablo Benzine zam gelmişti! İşte 28 Ağustos il il güncel tablo
AFAD son depremleri duyurdu AFAD son depremleri duyurdu
500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor 500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor