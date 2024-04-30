Londra'da kılıçlı saldırı! 5 kişi yaralandı…

Londra Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 06.54'te kentin kuzey doğusundaki Heinault'ta elinde kılıçla bir kişi, aracıyla bir eve geldi.

Eve ve çevresindeki vatandaşlara saldıran kişi, ikisi polis memuru olmak üzere 5 kişiyi kılıcıyla yaraladı.

Gözaltına alınan saldırganın 36 yaşında olduğu açıklandı.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Ade Adelekan, yaptığı açıklamada, bölge halkı için tehdidin sona erdiğini açıkladı.

Adelekan, başka şüphelilerin bulunmadığını belirterek olayın terör saldırısı olmadığını değerlendirdiklerini aktardı.

Öte yandan İçişleri Bakanı James Cleverly, yaptığı açıklamada, olaya ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşmama çağrısı yaptı.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ise bölgede devriye sayısının artırılacağını açıkladı.