Los Angeles alev alev: Sınır protestoları 3. gününde!

Los Angeles’ta 3 gündür aralıksız süren sınır protestoları, her geçen saat daha da sertleşiyor. Göçmen karşıtı uygulamaları ve gözaltıları protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar, şehrin kritik noktalarında yoğunlaştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla ilk etapta 300 Ulusal Muhafız kente sevk edildi. Ancak yaşanan gerilim nedeniyle bu sayının artırılabileceği bildiriliyor.

METROPOLİTAN CEZAEVİ ÖNÜNDE GERGİNLİK TAVAN YAPTI

Gümrük ve Sınır Muhafaza ekiplerinin çok sayıda düzensiz göçmeni gözaltına aldığı Metropolitan Cezaevi, protestoların merkezine dönüşmüş durumda. Özellikle bu bölgede, protestocular ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar zaman zaman şiddetini artırıyor.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), izinsiz toplanmaları "yasa dışı" ilan etti ve bu tür grupların dağıtılacağını, gerektiğinde gözaltı uygulanacağını duyurdu. Ancak bu uyarılar protestocuları durdurmaya yetmedi.

Protestoların kontrolden çıktığı anlarda polis, kalabalığı dağıtmak için sık sık göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. O anlar çevredeki vatandaşlar ve gazeteciler tarafından anbean kaydedildi. Bazı protestocuların yaralandığı ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

TRUMP’TAN DEMOKRATLARA SERT SUÇLAMA

Protestoların tırmanmasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles’taki krizin sorumlusu olarak Demokrat Partili yerel yöneticileri hedef aldı. Trump, "Güvenliği sağlayamayan bu yöneticiler yüzünden kaos büyüyor. Bu nedenle Ulusal Muhafızları devreye sokmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.