İzmir’de feci zincirleme kaza: 5 ölü 2 yaralı!

İzmir’in Menderes ilçesi Keler mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, Kurban Bayramı öncesi ilçeye acı haber getirdi. Ekonomim'e göre, Özkan Nazlı (45) yönetimindeki 35 CLF 493 plakalı otomobil, Menderes-Seferihisar kara yolunda, karşı yönden gelen Sultan Baran (22) idaresindeki 35 ZY 756 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Özkan Nazlı'nın aracı, aynı istikamette seyreden S.U. (21) yönetimindeki 45 ARV 589 plakalı üçüncü araca da çarparak zincirleme bir kazaya yol açtı.

5 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı. Ancak ne yazık ki çarpışmanın şiddeti sonucu 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle belirlendi: Özkan Nazlı (45) – Sürücü, Suna Nazlı (45) – Eşi, Sultan Baran (22) – Sürücü, Emine Baran (26) – Ablası, Fatma Baran (24) – Ablası.

Kazadan yaralı olarak kurtulan E.D.D. (20) ve Z.N. (20) isimli iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ancak müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

Zincirleme kazaya karışan üçüncü aracın sürücüsü S.U., kazayı yara almadan atlatırken, olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alındı.

Savcılık tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.