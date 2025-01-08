Los Angeles'ta "acil durum" ilan edildi

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde yerel saatle 10.30'da orman yangınları başladı. Yangınların, saatte yaklaşık 80 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu ortaya başladığı belirtildi.

Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül oldu. Yangın sonrası bölgedeki yaklaşık 30 bin kişi için de tahliye kararı çıkarıldı.

California Valisi Gavin Newsom da yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirten Gavin Newsom, Los Angeles'ta "acil durum" ilan etti.

Bu arada, Pacific Palisades bölgesine 40 kilometre uzaklıkta, Eaton Kanyonu yakınlarında hızla büyüyen ikinci bir yangın başladı. Poweroutage.us internet sitesine göre, bölgede yaklaşık 250 bin kişi elektriksiz kalırken, yaklaşık 13 bin konut ve iş yeri yangın tehlikesi altında.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, birkaç kişinin yangın sebebiyle yaralandığını, yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiyecinin ciddi kafa travması geçirdiğini bildirdi.

Bölgedeki birçok okul eğitime ara verme kararı aldı. Elektrik kesintileri nedeniyle metro hatlarında da aksaklıklar yaşanıyor.

BIDEN VE HARRIS'TEN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın yerel yetkililerle temasta olduğu bildirildi. Açıklamada, yangın söndürme çalışmaları için federal yardım sunmaya hazır olunduğu belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de maliyetleri karşılamak için federal kaynak sağlanacağını açıkladı.