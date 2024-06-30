Lübnan cephesi teyakkzuda

Lübnan – İsrail sınırında gerilim devam ediyor.



Hizbullah İsrail’in Lübnan’a yaptığı saldırılara cevap veriyor.



Hizbullah son olarak İsrail askerlerini Yaroon ve Avivim yerleşim yerlerinde güdümlü füzelerle vurdu.



Ayrıca Hizbullah Birkat Risha’daki İsrail garnizonunu da hedef aldı.



Dünya Lübnan sınırında çıkacak olası bir savaşı tartışırken Lübnanlı akademisyen Prof. Dr. Muhammed Nureddin Aydınlık gazetesine konuştu.



Lübnanlı akademisyen, İsrail-Hizbullah geriliminin bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimalini taşıdığını söyledi.



Nureddin, Hizbullah güçlerinin mücadelesi sayesinde sınır bölgesindeki 200 binden fazla İsraillinin göç ettiğini ve Gazze'ye gitmek yerine birçok İsrail ordu tümeninin kuzeyde kaldığını vurguladı.



Lübnanlı akademisyen, “Hizbullah Güney Lübnan'da geniş kapsamlı ve büyük bir savaş istemiyor ancak İsrail geniş çaplı bir savaş başlatırsa Hizbullah hiçbir kontrol ve kısıtlamaya uymayacak ve Lübnan'ı sonuna kadar savunacaktır.” ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH ANADOLU’YU DA SAVUNUYOR

“Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni, İsrail'in Hizbullah'a karşı operasyonlar düzenlemek için adanın güneyini kullanabileceği konusunda uyardı. Hizbullah Anadolu'yu ve Lübnan'ın güneyindeki bölgenin tüm kimliğini de savunuyor. Ayrıca İran'ın Hizbullah'ın yanında savaşa girme ihtimali İsrail ve Hizbullah arasındaki savaşı bölgesel bir savaşa dönüştürmesi açısından çok önemlidir.”



Nureddin, bölgesel bir savaşın başlamasıyla Irak'tan Suriye'ye, Ürdün'den Körfez'e kadar bölgedeki tüm Amerikan üsleri bombardımana maruz kalabileceğinin altını çizdi.