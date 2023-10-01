Lübnan'da LGBT Dayatmasına Geçit Yok! Eylem Halkın Tepkisi Üzerine İptal Edildi

Lübnan’ın başkenti Beyrut'ta LGBT propagandasına halk engel oldu.

Riyad es-Sulh Meydanı'nda gösteri yapılacağı haberi üzerine, bölgede toplanan bir grup, eylemin "LGBT'liler tarafından organize edildiğini belirterek, ülkede böyle bir eyleme müsaade etmeyeceklerini söyledi.

"Eş cinselliğe hayır", "evlatlarımızı sizlere kurban etmeyeceğiz", şeklinde sloganlar atan grup, LGBT eylemini yapılacağı meydanda nöbet tuttu.

Polisin güvenlik önlemlerine rağmen, LGBT'li grubun alana gelmesiyle iki grup arasında arbede yaşandı.

Polisin yetersiz kalması üzerine askeri birliğin de takviye gittiği olayda, LGBT’li göstericiler, polis araçlarıyla bölgeden uzaklaştırıldı.