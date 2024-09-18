Lübnan'da yine iletişim cihazları patladı

Lübnan medyasından gelen yerel haberlere göre Beyrut'un Dahieh bölgesinde, aralarında evlerin de bulunduğu çok sayıda iletişim cihazı patladı. Çok sayıda Hizbullah üyesinin yaralandığı ifade edildi.

Sputnik'e konuşan kaynak, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde Hizbullah tarafından kullanılan bir dizi kablosuz iletişim cihazının patladığını ve ilk bilgilerin bunların çağrı cihazı olmadığı yönünde olduğunu dile getirdi.

Lübnan Haber Ajansı'ndan gelen bilgilere göre Bekaa bölgesindeki Sehmour kasabasında meydana gelen telsiz patlamalarında üç kişinin öldüğü aktarıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahieh bölgesinde Çarşamba günü öğleden sonra çok sayıda çağrı cihazı patlaması meydana geldiği bildirildi.

Haberlere göre patlamalar Lübnan Parlamentosu'nun Hizbullah bağlantılı bir üyesinin oğlunun cenaze töreni sırasında meydana geldi.



