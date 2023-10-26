Macaristan Parlementosu İsveç'in NATO'ya Katılımına İlişkin Oylamayı Erteledi

Sputnik'in haberine göre Parlamentodaki muhalefet partilerinden Demokratik Koalisyonu (DK) milletvekili Agnes Vadai, İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda oylama yapılması yönündeki önerilerinin oyların çoğunluğunu alamadığını bildirdirken, İsveç'in NATO üyeliği tartışmaları kasım ayına ertelendi. Facebook sayfasında açıklamalarda bulunan Vadai, “Bu hafta İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda oylama yapılmayacak” diye yazarken, bu konunun gündeme alınması önerisinin, sandalye çoğunluğuna sahip olan iktidardaki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) partisinin milletvekilleri tarafından reddedildiğinin altını çizdi.

Dolayısıyla İsveç'in Kuzey Atlantik İttifakına kabulüne ilişkin anlaşmanın Macaristan Parlamentosu'nda onaylanma tarihi yeniden ertelenirken, ne zaman onaylanacağı ile ilgili net bir tarih belirtilmiyor.

Hükümet, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifini 2022 yazında parlamentoya sunmuş, ancak İsveçli politikacıların Macaristan'a yönelik dostça olmayan açıklamaları nedeniyle yasa tasarısının değerlendirilmesini süresiz olarak ertelemişti.

Macaristan Başbakanlık İdaresi Başkanı Gergely Gulyas, çarşamba günü gazetecilerle yaptığı toplantıda, Budapeşte'nin Stockholm'le hala fikir ayrılıklarına sahip olduğunu açıkça belirterek, “İsveç'le normal, iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz ve bunu başarabilirsek üyeliğinin önünde hiçbir engel kalmayacak” ifadelerini kullandı.

İsveç'in başvurusu tüm NATO ülkeleri arasında henüz Macaristan ve Türkiye tarafından onaylanmazken, 23 Ekim’de İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmişti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, İsveç konusunda Macar parlamentosunun Türk meslektaşlarını dikkate almadan karar vereceklerini söyledi.