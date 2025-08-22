Maduro’dan ABD’ye meydan okuma: Ulusal seferberlik çağrısı yapacak

Başkent Karakas’ta askeri bir törende konuşan Maduro, Venezuela’nın tehditlere boyun eğmeyeceğini vurgulayarak, “Venezuela, ABD emperyalizmi karşısında yeniden zafer kazanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Maduro, hafta sonu ulusal seferberlik çağrısı yapacağını belirterek, “Başkomutan olarak tüm milisleri, yedek askerleri ve gönüllü vatandaşları Ulusal Egemenlik ve Barış Planı kapsamında silah altına davet ediyorum. Venezuela barış istiyor ve barış istiyorsa barış olacaktır.” dedi.

Ayrıca kamu güvenliği programı “Cuadrantes de Paz” (Barış Kareleri) etkinliğine de katılan Maduro, ülke genelinde Bolivarcı Ulusal Milis güçlerinin 5 bin 336 bölgede konuşlandırıldığını açıkladı.

ABD’ye sert mesaj veren Maduro, “Dünya bilsin ki Venezuela’nın bugün her zamankinden daha fazla imkânı var. Barış içindeyiz ve barış içinde kalmaya devam edeceğiz. Chavez’in zamanında olduğu gibi ABD’nin askeri bağımlılık dayatmalarını, darbe girişimlerini ve siyasi tahakküm yöntemlerini reddettik. Venezuela halkının gücü, ordusu ve polisiyle birlikte yeniden zafer kazanacaktır.” ifadelerini kullandı.