Maduro’dan ABD’ye meydan okuma: Ulusal seferberlik çağrısı yapacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayip Denizi’ne 3 savaş gemisi göndermesinin ardından ulusal seferberlik çağrısı yapacağını duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Maduro’dan ABD’ye meydan okuma: Ulusal seferberlik çağrısı yapacak
Yayınlanma:

Başkent Karakas’ta askeri bir törende konuşan Maduro, Venezuela’nın tehditlere boyun eğmeyeceğini vurgulayarak, “Venezuela, ABD emperyalizmi karşısında yeniden zafer kazanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Maduro, hafta sonu ulusal seferberlik çağrısı yapacağını belirterek, “Başkomutan olarak tüm milisleri, yedek askerleri ve gönüllü vatandaşları Ulusal Egemenlik ve Barış Planı kapsamında silah altına davet ediyorum. Venezuela barış istiyor ve barış istiyorsa barış olacaktır.” dedi.

Ayrıca kamu güvenliği programı “Cuadrantes de Paz” (Barış Kareleri) etkinliğine de katılan Maduro, ülke genelinde Bolivarcı Ulusal Milis güçlerinin 5 bin 336 bölgede konuşlandırıldığını açıkladı.

ABD’ye sert mesaj veren Maduro, “Dünya bilsin ki Venezuela’nın bugün her zamankinden daha fazla imkânı var. Barış içindeyiz ve barış içinde kalmaya devam edeceğiz. Chavez’in zamanında olduğu gibi ABD’nin askeri bağımlılık dayatmalarını, darbe girişimlerini ve siyasi tahakküm yöntemlerini reddettik. Venezuela halkının gücü, ordusu ve polisiyle birlikte yeniden zafer kazanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Bingöl’de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladıBingöl’de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladıYurt
Gazze’de ilk kez resmi kıtlık ilan edildi!Gazze’de ilk kez resmi kıtlık ilan edildi!Gündem
maduro Venezuela abd
Günün Manşetleri
Maduro’dan ABD’ye meydan okuma
Hastanelerde yeni dönem başlıyor
İBB Soruşturmasında ikinci para sayma vakası!
Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak
Han Yunus ve Refah’ta İsrail birlikleri vuruldu
Hamas kabul etse bile Gazze’yi işgal edeceklerini açıkladı
AK Parti’den Özel’e sert tepki
Bakan Yumaklı fındık hasadında!
MEB ve Türk Telekom'dan öğretmenlere özel tarife geliyor
İran Donanması dev tatbikata başladı
Çok Okunanlar
Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak
Altın fiyatları 22 ağustos: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatları 22 ağustos: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
İslam Memiş açıkladı: Altın ve gümüşte kritik seviye geliyor! İslam Memiş açıkladı: Altın ve gümüşte kritik seviye geliyor!
Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları
22 Ağustos 1888: Tarihin bilinen ilk göktaşı kaynaklı ölüm vakası 22 Ağustos 1888: Tarihin bilinen ilk göktaşı kaynaklı ölüm vakası