Gazze’de ilk kez resmi kıtlık ilan edildi!

Açıklamaya göre, İsrail işgalinin üzerinden neredeyse iki yıl geçerken, Gazze’nin bazı bölgelerinde nüfusun yaklaşık dörtte biri açlık tehlikesiyle karşı karşıya.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin yaptığı açıklamada Gazze’deki kıtlığın “insan eliyle yaratılan bir felaket” olduğunu vurgulayarak, “Bu durumun cezasızlıkla devam etmesine izin veremeyiz” dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise “Gazze’yi aç bırakmak savaş suçudur” ifadelerini kullandı.

"ÖNLENEBİLİR KITLIK"

BM Acil Durum Koordinatörü Tom Fletcher da Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze’deki kıtlığın önlenebilir olduğunu belirtti. Fletcher, İsrail’in yardımları “sistematik şekilde engellediğini” söyleyerek Başbakan Binyamin Netanyahu’ya büyük ölçekli insani yardım girişine izin vermesi çağrısında bulundu.

Fletcher, “Eğer izin verilseydi önleyebileceğimiz bir kıtlık yaşıyoruz. İsrail’in sistematik engellemeleri nedeniyle gıda yardımları sınır kapılarında birikiyor” ifadelerini kullandı.