Gazze’de ilk kez resmi kıtlık ilan edildi!

Birleşmiş Milletler (BM) ve yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze’de ilk kez resmi olarak kıtlık ilan edildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gazze’de ilk kez resmi kıtlık ilan edildi!
Yayınlanma:

Açıklamaya göre, İsrail işgalinin üzerinden neredeyse iki yıl geçerken, Gazze’nin bazı bölgelerinde nüfusun yaklaşık dörtte biri açlık tehlikesiyle karşı karşıya.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin yaptığı açıklamada Gazze’deki kıtlığın “insan eliyle yaratılan bir felaket” olduğunu vurgulayarak, “Bu durumun cezasızlıkla devam etmesine izin veremeyiz” dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise “Gazze’yi aç bırakmak savaş suçudur” ifadelerini kullandı.

"ÖNLENEBİLİR KITLIK"

BM Acil Durum Koordinatörü Tom Fletcher da Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze’deki kıtlığın önlenebilir olduğunu belirtti. Fletcher, İsrail’in yardımları “sistematik şekilde engellediğini” söyleyerek Başbakan Binyamin Netanyahu’ya büyük ölçekli insani yardım girişine izin vermesi çağrısında bulundu.

Fletcher, “Eğer izin verilseydi önleyebileceğimiz bir kıtlık yaşıyoruz. İsrail’in sistematik engellemeleri nedeniyle gıda yardımları sınır kapılarında birikiyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da 30 Ağustos’ta hangi yollar kapalı olacak? İşte alternatif güzergahlarİstanbul’da 30 Ağustos’ta hangi yollar kapalı olacak? İşte alternatif güzergahlarYurt
Tekirdağ’da rapçi Çakal’a konser çıkışı silahlı saldırı!Tekirdağ’da rapçi Çakal’a konser çıkışı silahlı saldırı!Yurt
gazze israil
Günün Manşetleri
Maduro’dan ABD’ye meydan okuma
Hastanelerde yeni dönem başlıyor
İBB Soruşturmasında ikinci para sayma vakası!
Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak
Han Yunus ve Refah’ta İsrail birlikleri vuruldu
Hamas kabul etse bile Gazze’yi işgal edeceklerini açıkladı
AK Parti’den Özel’e sert tepki
Bakan Yumaklı fındık hasadında!
MEB ve Türk Telekom'dan öğretmenlere özel tarife geliyor
İran Donanması dev tatbikata başladı
Çok Okunanlar
Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak
Altın fiyatları 22 ağustos: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatları 22 ağustos: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
İslam Memiş açıkladı: Altın ve gümüşte kritik seviye geliyor! İslam Memiş açıkladı: Altın ve gümüşte kritik seviye geliyor!
Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları
22 Ağustos 1888: Tarihin bilinen ilk göktaşı kaynaklı ölüm vakası 22 Ağustos 1888: Tarihin bilinen ilk göktaşı kaynaklı ölüm vakası