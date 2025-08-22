Tekirdağ’da rapçi Çakal’a konser çıkışı silahlı saldırı!

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan rapçi Emirhan Çakal, konserin ardından silahlı saldırıya uğradı.

Yağmur Biçen Kaplan
Tekirdağ’da rapçi Çakal’a konser çıkışı silahlı saldırı!


Sahneden ayrılan Çakal’a, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Çakal’ın ayağına saçmalar isabet ederken, yaralı rapçi derhal Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, bölge geniş güvenlik önlemleriyle koruma altına alındı. Emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

