Ronaldo ve Georgina’nın evlilik sözleşmesi ortaya çıktı: Yıllar önce imzalamış

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez’e dev bir pırlanta yüzükle evlenme teklif etti. Çift, yaklaşık 10 yıllık beraberliklerini resmileştirmeye hazırlanıyor. Beş çocuklarıyla birlikte sürdürdükleri hayatlarını artık evlilikle taçlandıracaklarını sosyal medya üzerinden

31 yaşındaki Georgina, Instagram paylaşımında devasa yüzüğünü sergileyerek “Evet, kabul ediyorum. Bu hayatta ve tüm hayatlarımda” notunu düştü. Yüzüğün yaklaşık 5 milyon dolara mal olduğu ve mücevher uzmanlarını bile şaşırttığı bildirildi.

AYRILIK SONRASI DA PLANLANMIŞ

Ancak ortaya çıkan detaylar, Ronaldo’nun olası bir ayrılığa karşı yıllar önce bir evlilik sözleşmesi imzaladığını ortaya koyuyor. Portekiz basını TV Guia’nın haberine göre; sözleşmeye göre Georgina, ayrılık durumunda ömür boyu aylık 114 bin dolar gelir alacak ve Ronaldo’nun Madrid’deki 5,6 milyon dolarlık La Finca malikanesi Georgina’nın mülkiyetine geçecek.

Sözleşmenin, çiftin ilk çocukları Alana Martina’nın 2017’de doğumundan sonra imzalandığı ve amacı hem çocukların hem de Georgina’nın geleceğini güvence altına almak olduğu belirtildi.

Tahmini serveti 671 milyon dolar olan Ronaldo, Al-Nassr kulübüyle yıllık 230 milyon dolar ve milyonlarca dolarlık sponsorluk gelirleriyle dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alıyor. Evlilik sözleşmesi, Ronaldo’nun devasa mal varlığını korurken, Georgina ve çocukların da ekonomik güvenliğini garanti altına alıyor. Bu durum, çiftin ilişkisinde duygusal bağ kadar pragmatik ve planlı bir yaklaşımı da gözler önüne seriyor.

