İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aday olabilecek mi? Eşi açıkladı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Sözcü Gazetesi’nden İpek Özbey’in sorularını yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı:

“Ekrem İmamoğlu’nun gelecek seçimde aday olup olmayacağını tahmin etmek kolay değil” diyen Dilek İmamoğlu, “Süreç hukuki ve adil işlemediği için önümüzdeki günlerle ilgili kesin bir fikir yürütmek mümkün değil. Ancak şunu biliyorum ki; hiçbir baskı ve zulüm halkın iradesini zayıflatamaz, milletin vicdanını susturamaz. Adalete dönülene kadar bu mücadelenin devam edeceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında da konuşan Dilek İmamoğlu, kadınların siyasette aktif rol almasının önemine dikkat çekti:

“Kadınlar, toplumun her alanında olduğu gibi siyasette de kendi mücadelelerini geliştirmeli. Milletin oylarıyla seçilen kişiler, eşitlik ve adalet anlayışıyla hareket etmeli ve toplumun her kesimine eşit hizmet götürmeyi görev bilmelidir. Önemli olan kimin hangi partiye geçtiği değil, hangi değerleri savunduğu ve halkın iradesine gösterdiği saygıdır. Bu anlayışla hareket eden kadınlar, siyaseti ve toplumu dönüştürebilir, eşitlik, adalet ve umudun öncüsü olabilirler.”

