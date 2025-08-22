İBB Soruşturmasında ikinci para sayma vakası! Villa satışı skandalı

BB soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın, villa satışında deste deste Euro sayarken çekilen görüntüleri dosyaya girdi.

İBB Soruşturmasında ikinci para sayma vakası! Villa satışı skandalı
CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki “para kuleleri” skandalının merkezindeki isim olan Tuncay Yılmaz, bu kez Bodrum’da 3 milyon dolarlık lüks villayı, şirketi üzerinden yalnızca 2 milyon TL’ye satın almakla suçlanıyor.

İKİNCİ PARA SAYMA VAKASI

Geçtiğimiz yıl CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki para sayma görüntülerinde de dikkat çeken isim olan Yılmaz, İBB soruşturmasında ikinci kez para sayarken görüntülendi. Halihazırda soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Yılmaz’ın, Bodrum’daki lüks villa satışında rol aldığı belirlendi.

İddialara göre villa, Alman vatandaşı Hans Weter’e aitti. Weter, yabancı uyruklu olduğu için araziyi kendi üzerine tescil edemedi ve emlakçısı İrfan Mutlu ile birlikte LPF Gayrimenkul adlı şirketi kurarak tapu işlemlerini bu şirket üzerinden yürüttü. Ardından araziye villa inşa edildi.

2023 yılının Mart ayında villa satışa çıkarıldı ve 1,6 milyon Euro bedel biçildi. Pazarlıklar sonucunda fiyat 1 milyon 523 bin Euro olarak belirlendi.

📌 VERGİ KAÇIRMA İDDİASI

Satış sırasında yüksek vergi çıkmaması için, ödemenin bir kısmının elden, bir kısmının banka üzerinden yapılması teklif edildi. Villanın satış bedeli resmi kayıtlarda 10 milyon TL olarak gösterildi. Böylece gerçek değerinin çok altında işlem yapılarak büyük bir vergi kaybı yaşandığı öne sürüldü.

📌 MASAK DEVREDE

MASAK’ın incelemeleri sonucu, satış sırasında kullanılan yöntem ve eksik gösterilen bedel soruşturma dosyasına girdi. Tanık sıfatıyla ifade veren emlakçı İrfan Mutlu, “Satış bedelini düşük göstermelerinin nedeni vergi kaçırmak ve gayri resmi parayı aklamaktı” dedi.

Dosyaya giren yeni görüntülerde, Tuncay Yılmaz’ın villa satışına ilişkin pazarlık sırasında deste deste Euro saydığı anlar yer aldı. Bu görüntüler, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek kritik deliller arasında gösteriliyor.

