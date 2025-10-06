Mahkeme salonunda dehşet! Hakim duruşma sırasında vurularak öldürüldü

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bir mahkeme salonunda silahlı saldırı meydana geldi. Hakkında dava bulunan 30 yaşındaki bir sanık, duruşma sırasında hakime ateş açarak ölümüne neden oldu. Saldırıda iki kişi de yaralandı.

Mahkeme salonunda dehşet! Hakim duruşma sırasında vurularak öldürüldü
Arnavutluk’un başkenti Tiran, ülkeyi sarsan bir saldırıya sahne oldu. Tiran’daki Temyiz Mahkemesi binasında meydana gelen olayda, hakkında dava süren 30 yaşındaki bir sanık, hakim Astrit Kalaja’ya silahlı saldırı düzenledi.

Tiran Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sanığın mahkeme salonunda yanında getirdiği silahla ateş açtığı, saldırı sonucu hakim Astrit Kalaja’nın yaşamını yitirdiği bildirildi.

İKİ KİŞİ DAHA YARALANDI

Emniyetin açıklamasına göre saldırı sırasında mahkeme salonunda bulunan iki kişi daha vurularak yaralandı. Yaralılardan birinin baba, diğerinin ise oğlu olduğu belirtildi.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Tiran Emniyet Müdürlüğü, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, davada sanık olarak yargılanan 30 yaşındaki bir Arnavut vatandaşı olduğunu açıkladı. Açıklamada, “Sanığın ateş açtığı diğer iki kişi davada karşı taraftaki baba-oğuldu.” ifadesine yer verildi.

Mahkemenin internet sitesinde yer alan dava dilekçesinde ise olayın bir taşınmaz anlaşmazlığı nedeniyle görülen dava kapsamında yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Saldırının ardından mahkeme binasında büyük panik yaşandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan, kısa süre içinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyet birimleri, saldırganın gözaltına alındığını ve olayda kullandığı tabancanın da ele geçirildiğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

arnavutluk silahlı saldırı
