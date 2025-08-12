Mahmut Orhan’ın bozkurt işareti İsviçre’de kriz yarattı: Tüm konserleri iptal edildi

DJ ve prodüktör Mahmut Orhan, İsviçre’nin Zürih kentinde katıldığı bir festivalde sahnede yaptığı Bozkurt işareti nedeniyle tartışmaların odağı oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

 İsviçre makamları, bu el hareketini “aşırı sağ simge” olarak değerlendirirken, organizatörler sanatçının ülkedeki tüm konserlerini iptal etti. İsviçre basınında yer alan haberlerde, Bozkurt işaretinin ülkede yasaklı semboller arasında olduğu ve kamuya açık alanlarda kullanılması durumunda tepkilere yol açtığı vurgulandı.

Türkiye’yi elektronik müzik sahnesinde başarıyla temsil eden Mahmut Orhan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

bozkurt konser isviçre
