Maskeli saldırganlar camiyi ateşe verdi, ülke şokta!

İngiltere’nin East Sussex bölgesindeki sahil kasabası Peacehaven, cumartesi gecesi meydana gelen korkunç bir saldırıyla sarsıldı. Euronews'e göre, saat 21.45 civarında Peacehaven Camii’nin ön kısmında başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alınsa da, saldırının kasıtlı olduğu kısa sürede anlaşıldı.

Acil durum ekipleri olay yerine hızla sevk edilirken, caminin giriş kapısı ve yakında park halindeki bir araç ciddi şekilde zarar gördü. Sussex Polisi’nin açıklamasına göre, saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak olayın kasıtlı şekilde gerçekleştirildiği kesinlik kazandı.

Polis, pazar günü saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, kar maskesi takmış iki kişinin caminin ön kapısına yaklaşarak yanıcı madde sıktığı ve ardından ateşe verdiği görülüyor.

Sussex Polisi’nden Dedektif Müfettiş Gavin Patch, olayın niteliğini şu sözlerle açıkladı: “Yangını yaşamı tehlikeye atma kastıyla kundaklama olarak değerlendiriyoruz.” Patch, olayın ciddiyetine vurgu yaparak, “Bu, dehşet verici ve sorumsuz bir saldırıydı. Birçok kişinin kendini daha güvensiz hissetmesine neden olduğunu biliyoruz,” dedi.

East Sussex İtfaiye ve Kurtarma Servisi tarafından yapılan incelemede, yangının tamamen kasıtlı olarak çıkarıldığına dair güçlü deliller bulunduğu bildirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Polis yetkilileri, Peacehaven’daki saldırının ardından halkın güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede ve Sussex genelindeki ibadethanelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. Yerel yetkililer, soruşturmanın tüm boyutlarıyla sürdüğünü belirtti.

Siyasi ve dini liderler, olayın ardından toplumda yükselen endişelere dikkat çekerek birlik çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, saldırıyı “derin endişe verici” olarak nitelendirdi. Mahmood, “Bu ülkenin en büyük gücü, birçok topluluktan tek bir ulus inşa edebilmesidir,” diyerek ekledi: “Britanya’daki Müslümanlara yönelik saldırılar, tüm Britanyalılara ve bu ülkenin kendisine yönelik saldırılardır.”

Peacehaven Camii sözcüsü ise, olay sonrası yaptığı açıklamada topluluğun kararlılığını vurguladı: “Bu nefret dolu eylem topluluğumuzu ya da kasabamızı temsil etmiyor. Peacehaven her zaman nezaketin, saygının ve karşılıklı desteğin merkezi olmuştur; bu değerleri yaşamaya devam edeceğiz.”

SİNAGOG SALDIRISINDAN İKİ GÜN SONRA

Peacehaven’daki kundaklama olayı, İngiltere’nin Manchester kentinde bir sinagogda iki kişinin öldüğü bıçaklı saldırıdan yalnızca iki gün sonra yaşandı. Saldırı, Yahudilerin kutsal gününde gerçekleşmiş ve yetkililer tarafından terör eylemi olarak değerlendirilmişti.

Kurbanlardan biri, saldırganın içeri girmesini engellemeye çalışan cemaat üyeleriyle birlikte hareket ederken, polis tarafından kazara vurularak hayatını kaybetmişti.

Britanya Yahudileri Temsilciler Kurulu Başkanı Phil Rosenberg, Peacehaven saldırısını da kınayarak şu açıklamayı yaptı: “Her inanç topluluğunun korkusuzca ibadet etme hakkı vardır.”

Son dönemde İngiltere genelinde yaşanan bu tür olayların, Gazze’deki İsrail-Hamas çatışması sonrası artan toplumsal gerilimin bir yansıması olduğu değerlendiriliyor. İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarının başlamasından bu yana ülkede sık sık Filistin yanlısı gösteriler düzenleniyor.

Gösterilerin çoğu barışçıl geçse de, bazı gruplar bu eylemlerin antisemitizmi körüklediğini iddia ediyor. Bazı Yahudiler, “Nehirden denize, Filistin özgür olacak” sloganlarının kendilerini tehdit altında hissettirdiğini belirtti.

Ayrıca, az sayıda Filistin yanlısı protestocu, İngiltere’de terör örgütü olarak yasaklanan Hamas’a destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Cumartesi günü, yaklaşık bin kişi Londra’daki Trafalgar Meydanı’nda toplanarak, İsrail ordusuna yönelik eylemler gerçekleştiren “Palestine Action” grubunun yasaklanmasını protesto etti. Hükümet, bu grubu resmen terör örgütü ilan etti ve destek vermeyi yasa dışı hale getirdi.