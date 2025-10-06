Serdar Öktem cinayetinde yeni detaylar: Gözaltı sayısı 6’ya yükseldi, 2’si çocuk çıktı

İstanbul Şişli Zincirlikuyu’da, 6 Ekim 2025’te aracına uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem suikastına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada gözaltı sayısının 6’ya yükseldiğini duyurdu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, olayla bağlantılı olarak yakalanan kişilerin üzerlerinde 2 adet Kalaşnikof, 2 tabanca, kar maskeleri ve eldivenler ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "6 Ekim 2025 tarihinde Serdar Öktem isimli şahsın ilimiz Şişli ilçesi Zincirlikuyu semti mevkiinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda vefat etmesi olayıyla yürütülen soruşturma kapsamında olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır."

SALDIRI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ HUSUMETİNDEN

Soruşturmanın ilk bulgularına göre, saldırının nedeni bir organize suç örgütünün Öktem’e duyduğu husumet olarak değerlendiriliyor.

Savcılıktan yapılan açıklamada, bu değerlendirme şu sözlerle paylaşıldı: "Olayı gerçekleştiren şahıslar, olaydan sonra kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalanmışlardır. Yakalandıkları yerde emniyet güçlerince yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında olayda kullandıkları silahlar, 2 Kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 adet silah ve kar maskesi, eldiven gibi eşyalar ele geçirilmiştir. Gerek olay yerinde, gerekse de silahların yakalandığı alanda ayrıntılı incelemeler devam etmektedir. İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir."

AZMETTİRİCİLER ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Yetkililer, saldırının arkasında kimlerin olduğunu tespit etmek için çalışmalarını genişletiyor.

Savcılık açıklamasında, olayın yalnızca tetikçilerle sınırlı olmadığına, azmettiricilerin ve organizasyonu sağlayan kişilerin de bulunmasına yönelik araştırmaların sürdüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir."

ÖKTEM, SİNAN ATEŞ DAVASINDA YARGILANIYORDU

Serdar Öktem, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti davasında sanık olarak yargılanıyordu. Cinayet dosyasında bir süre tutuklu kalan Öktem, kısa süre önce tahliye edilmişti.

Saldırı günü, Zincirlikuyu’da ofisine gitmek üzere aracına bindiği sırada uzun namlulu silahlarla hedef alındı. Ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülüyor.