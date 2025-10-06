Aydın’da ölü bulunan üniversiteli kızın mektubu ortaya çıktı: “Artık dayanamıyorum…”

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kalfaköy yakınlarında, 7 Ağustos sabahı ormanlık alanda genç bir kızın cansız bedeni bulundu. Başından vurulmuş halde bulunan kişinin, Mersin’den Aydın’a üniversite eğitimi için gelen 20 yaşındaki Teslime Hanedan olduğu belirlendi.

Olayın 6 Ağustos’u 7 Ağustos’a bağlayan gece yaşandığı tespit edildi. Hanedan’ın ölümünden önce erkek arkadaşı E.F. ve 3 arkadaşıyla birlikte ticari taksiyle bölgeye gittiği öğrenildi.

“KIZ ARKADAŞIM İNTİHAR ETTİ” DEDİ, TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Teslime Hanedan’ın erkek arkadaşı E.F., ifadesinde genç kızın kendi silahıyla intihar ettiğini iddia etti. Ancak Hanedan’ın ölümüne ilişkin çelişkili ifadeler veren E.F., savcılık sorgusunun ardından “adam öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVDE BULUNAN MEKTUP OLAYIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Denizli Cezaevi’nde tutuklu bulunan E.F.’nin talebi üzerine ailesi tarafından yapılan ev aramasında, genç kızın kaleme aldığı bir mektup bulundu. E.F.’nin kitapları arasında çıkan mektup, avukatı Orhan Apaydın tarafından Cumhuriyet Savcılığı’na teslim edildi.

Yapılan incelemelerde, mektubun Teslime Hanedan tarafından 20 Mart 2025 tarihinde el yazısı ile yazıldığı tespit edildi. Genç kızın mektubu ölümünden kısa süre önce erkek arkadaşı E.F.’ye teslim ettiği öğrenildi.

Teslime Hanedan’ın mektupta anlattıkları, soruşturmada yeni bir sayfa açtı. Genç kız, Aydın’a üniversite okumak için geldiğini, ancak kısa sürede kötü çevrelerin etkisine girdiğini belirtti. Mektubunda, “Uyuşturucuya alıştım, sonra kuryelik yaptım” diye yazan Teslime, bu süreçte hem fiziksel işkenceye hem de tacize maruz kaldığını ifade etti. Hayatının giderek karardığını belirten Hanedan, “Eskiden çok neşeliydim ama artık hiçbir şeyden keyif almıyorum” satırlarını yazdı.