Ünlü futbolcuya havaalanında tokatlı saldırı! Selfie isteği kavgayla bitti

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya’nın yeni transferi Nayef Aguerd, milli takım kampına gitmek üzere havaalanındayken beklenmedik bir saldırıya uğradı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, 29 yaşındaki Faslı savunmacı, ülkesine gitmek için uçağını beklediği sırada VIP salonunda bir kişinin saldırısına maruz kaldı.

BFM Marseille-Provence’in aktardığına göre, kimliği açıklanmayan bir adam, Aguerd’e yaklaşarak önce telefon numarasını istedi, ardından fotoğraf çektirmek istedi. Oyuncunun bu isteği geri çevirmesi üzerine saldırganın sesini yükselttiği, hatta futbolcuya tokat atmaya çalıştığı bildirildi.

Salondaki güvenlik görevlileri olaya hızla müdahale etti. Saldırgan kısa sürede etkisiz hale getirildi ve polis tarafından gözaltına alındı. Aguerd ise milli takım kampına yetişmek için acele ettiğinden resmi şikayette bulunmadı.

FAS’IN GEÇİLMEZ SAVUNMACISI

Marsilya formasıyla kısa sürede takıma uyum sağlayan Aguerd, Fas Milli Takımı’nın da en önemli savunma oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Fas, Dünya Kupası elemelerinde şu ana kadar oynadığı yedi maçın tamamını kazandı ve Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuvaya katılmayı garantiledi.

Fas ekibi, Perşembe günü Bahreyn ile hazırlık maçına çıkacak, ardından Kongo’yu konuk edecek. Walid Regragui yönetimindeki takımın savunma hattı sadece iki gol yedi ve bu savunmanın merkezinde Aguerd yer aldı.

WEST HAM’DAN MARSİLYA’YA UZANAN KARİYER

Profesyonel kariyerine Fransa’da başlayan Nayef Aguerd, 2022 yazında Rennes’ten 30 milyon euro bonservisle West Ham United’a transfer olmuştu. İngiliz ekibinde 61 maça çıkan Faslı stoper, dört gole imza attı ve kulübün 2023 UEFA Konferans Ligi şampiyonluğunda da sahadaydı.

Geçtiğimiz sezonu Real Sociedad’da kiralık geçiren Aguerd, yaz aylarında Marsilya’nın 20 milyon euroluk teklifiyle yeniden Fransa’ya döndü. Transfer sonrası yaptığı paylaşımda, "Marsilya Olimpiyatları’na katıldığım için çok mutluyum. Bu efsanevi stadyumu ve Fransa’nın en güzel atmosferini keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Haydi OM"

ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Ligue 1’de sezona iyi bir başlangıç yapan Marsilya, son haftalarda dikkat çekici bir çıkış yakaladı. PSG’yi 1-0 mağlup eden takım, ardından Strasbourg, Ajax ve Metz karşısında da galip gelerek dört maçlık galibiyet serisi elde etti.

Marsilya, şu anda ligde Paris Saint-Germain’in yalnızca bir puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Uluslararası aradan sonra takım, önce Le Havre ile lig mücadelesine çıkacak, ardından Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon deplasmanına konuk olacak.