McDonald's skandalı büyüyor: E. Coli vakaları 75'e ulaştı!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, hastaneye kaldırılanların sayısı 22'ye ulaştı. Colorado'da yaşanan yaşlı bir hastanın ölümünden sonra başka ölüm bildirilmedi.

Bir çocuk ve bir yetişkin, böbreklerdeki kan damarlarına zarar veren hemolitik üremik sendrom geliştirdi. Yetkililer, bakterinin kaynağı olarak henüz kesin bir bileşeni doğrulayamazken, doğranmış soğanlar veya dana köftelerinin olası kaynaklar arasında olabileceği üzerinde duruyor.

Şirkete Davalar Açıldı

Soruşturma sürerken, McDonald's'a soğan tedarik eden Taylor Farms, sarı soğanlarını gönüllü olarak geri çekti. Etkilenen 13 eyaletteki McDonald's şubeleri, Quarter Pounder burgerlerini menüden geçici olarak kaldırdı. Diğer dana burgerleri ise satışta kalmaya devam ediyor.

McDonald's’ın hisseleri bu gelişmelerin ardından öğleden sonraki işlemlerde yüzde iki değer kaybetti. Bu arada, Ron Simon & Associates ve Meyers & Flowers hukuk firmaları, Colorado ve Nebraska'daki iki tüketici adına, burgerleri tükettikten sonra hastalanmaları nedeniyle McDonald's'a dava açtı. Her dava minimum 50 bin dolarlık tazminat talep ederken, avukat Ron Simon toplamda 25 mağduru temsil edeceğini belirtti. Simon, "McDonald's'tan yemek alan bir tüketici, yemeğin güvenli olduğuna dair tam bir güven duyar. Ancak burada, hatalı testler, denetimler veya işlemler nedeniyle yiyeceğe zehir bulaşmış ve bu güven sarsılmıştır," ifadelerini kullandı.

CDC, Quarter Pounder tüketen ve E. coli belirtileri gösteren kişilere derhal tıbbi yardım almalarını tavsiye etti. Belirtiler genellikle maruziyetten üç ila dört gün sonra başlarken, vakaların çoğu tedaviye ihtiyaç duymadan beş ila yedi gün içinde iyileşiyor. Ancak bazı vakalar ağırlaşıp hastaneye yatış gerektirebiliyor. McDonald's ise yaptığı açıklamada "hızlı ve kararlı" adımlar attıklarını ve gıda güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.