Miçotakis Mavi Vatan'ı hedef aldı: Türkiye yüzünden silahlanıyorlarmış

Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye'nin Mavi Vatan stratejisinin Yunanistan'ın egemenlik haklarını tehdit ettini söyledi. Miçotakis, Türkiye yüzünden silah teknolojisine para harcadıklarını belirtti.



Türkiye ile yakınlaşma sürecinde yaşanan zorlukların farkında olduğunu aktaran Yunan Lider, ikili ilişlileri realist bir yaklaşım ile değerlendirip olumlu gelişmelere odaklandığını söyledi.



Miçotakis, Türkiye'nin Mavi Vatan’a ilişkin görüşlerinin değişmediğini vurguladı. Bu durumun ise Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesindeki zorluklardan birisi olduğunu savundu.

Yunan Başbakan, "Eğer Türkiye ile önümüzdeki on yıl için sorunlarımızı çözmüş olacağımızı düşünseydik, silahlı kuvvetlerimizin caydırıcı gücünü artırmak için yaptığımız yatırımların önemli bir kısmına ihtiyaç duymazdık" dedi.



Miçotakis, Ukrayna'daki savaşta bazı durumlarda çok daha ucuz silah sistemlerinin çok daha verimli olduğunu gördüklerini vurguladı. Miçotakis, "Bu nedenle Savunma Bakanlığımızla birlikte Yunanistan'ın kendi inovasyonunun desteklenmesine önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.