Narin Güran cinayetini WhatsApp mesajları nasıl aydınlatılacak? Savcılık harekete geçti

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dün sabah saatlerinde bulunmuştu. Narin'in öldürülmesine ilişkin tüm sırları tutuklanarak cezaevine gönderilen amca Salim Güran ve anne Yüksel Güran'ın silinen WhatsApp kayıtları ortaya çıkaracak.

Mert Sagit Mert Sagit
Narin Güran cinayetini WhatsApp mesajları nasıl aydınlatılacak? Savcılık harekete geçti
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Diyarbakır'da 21 Ağustos Çarşamba günü Kur'an Kursu'na gitmek için evden çıkan 8 yaşındaki Narin Güran bir daha geri dönemedi. Ekipler tarafından 19 gündür her yerde aranan Narin Güran cansız bedeni dün köyüne 1 kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulundu. Eğertutmaz Deresi'nin daha önce 8 kez arandığı biliniyor. İlk otopsi sonucuna göre, Narin'in ayağının kırık olduğu ve boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Peki Narin'in cansız bedeni o alana sonradan mı bırakıldı? Narin'i öldüren veya öldürenler kim? 8 yaşındaki küçük bir kızdan ne istediler? Tüm bu detayların silinen WhatsApp mesajlarında olduğu belirtiliyor.

ANNE GÜRAN'INDA MESAJLARINI SİLDİ İDDİASI

Sabah'ın haberine göre, amca Salih Güran'ın telefonundaki WhatsApp mesaj ve kayıtlarının silindiği tespit edilmişti. Güran'ın bu mesaj ve arama kayıtlarını silmek için ise özel bir uygulama kullandığı tespit edilmişti.

 Amca Salih Güran'ın dışında Narin'in en yakını olan anne Yüksel Güran'ında mesajlarını sildiği iddia edildi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı WhatsApp'ın merkezine yazı yazarak aile üyelerinin silinen yazışmalarını istedi.

Salim Güran'a hakimlikteki sorgusunda telefonunun temizlenmesi ile ilgili soru sorulmuş Güran şu cevabı vermişti:

- Olaydan 10-15 gün önce telefonuma ses kayıt programını indirdim. Konuştuğum şeyleri daha sonra hatırlamak için bu programı indirmiştim. Ben ses kayıtlarını silmedim ancak olay günü arama kayıtlarını sildim. Olay akşamı kardeşim Arif'in ahırında 380 adet mermi yakalandı. Bana bunu haber verdiler. 'Tanıdık yok mu' diye sordum. Bu sebeple tüm kayıtlarını sildim. Kayıtları silmekle kötü yapmışım.
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